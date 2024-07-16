صفقة مفاجئة .. السعودية تطارد اسمًا جديدًا في برشلونة بـ"عرض مغري"

السعودية تتسوق في برشلونة..

خلال الأيام الماضية، ارتبط أكثر من اسم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بـ"الانتقال" إلى المملكة العربية السعودية، خلال صيف العام الحالي.

على رأس هذه الأسماء؛ الجناح البرازيلي رافينيا، والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ومواطنه متوسط الميدان إلكاي جوندوجان، إلى جانب المدافع الفرنسي جول كوندي، والنجم الإسباني الشاب أنسو فاتي.

لكن.. صحيفة "سبورت" الإسبانية فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الثلاثاء، عن اسم جديد في صفوف برشلونة، مرتبط بـ"الانتقال" إلى الملاعب السعودية.

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هذا الاسم هو المهاجم البرازيلي الصغير فيتور روكي؛ حيث أعلنت الصحيفة وصول عرض ضخم من السعودية إلى العملاق الإسباني، للتعاقد مع اللاعب في صيف العام الحالي.

وكشفت عن ترحيب من برشلونة، بـ"بيع" عقد روكي إلى السعودية؛ خاصة أن العرض المقدم مغري ويفوق المبلغ الذي حدده مجلس الإدارة لـ"الاستغناء" عن للاعب، كما أنه سيُساعد النادي كثيرًا في تحقيق أرباح مالية، وبالتالي التعاقد مع صفقات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة، ستنتظر رأي الألماني هانسي فليك، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، قبل الرد النهائي على العرض السعودي.

جدير بالذكر أن روكي البالغ من العمر 19 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في يناير 2024، قادمًا من صفوف أتلتيكو بارانينسي البرازيلي؛ مسجلًا هدفين في 16 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.