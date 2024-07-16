موهبة سعودية ضائعة .. الهلال يتحرك للتعاقد مع لاعب "استغنى عنه النصر"!

نجم النصر السابق قد ينضم إلى الهلال في الصيف الحالي..

يعمل مسؤولو نادي الهلال السعودي؛ لـ"التعاقد" مع صفقة محلية مهمة، خلال صيف العام الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الهلال لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية - حتى الآن -، في الوقت الذي استغنى فيه عن أكثر من اسم محلي؛ ضمن خطة تقليص القائمة، المنصوص عليها في الموسم الجديد.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم الإدارة الهلالية عرضًا إلى الاتفاق السعودي؛ للتعاقد مع الجناح الشاب خالد الغنام، في صيف العام الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن عرض الهلال المقدم إلى الاتفاق؛ هو التعاقد مع الغنام، سواء على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، أو شراء عقده بشكل نهائي.

وأوضحت أن نادي الفتح السعودي، والذي لعب الغنام في صفوفه سابقًا - على سبيل الإعارة -؛ يريد هو الآخر التعاقد مع الجناح الشاب، الذي يعتبر أحد أفضل المواهب التي ضلت طريقها مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي الاتفاق، تنتظر رأي الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل الموافقة أو رفض عرضي الهلال والفتح.

جدير بالذكر أن الغنام البالغ من العمر 23 سنة، بدأ مسيرته الكروية في نادي القادسية السعودي، قبل الانتقال إلى النصر في صيف 2020، والذي أعاره إلى الفتح لمدة 6 أشهر فقط، ثم بيعه نهائيًا إلى الاتفاق، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024".