أخبار النصر اليوم | تفاصيل صفقة عبد الملك الجابر، وكواليس المفاوضات مع روبن أموريم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 نوفمبر 2024.
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النصر يحسم صفقة عبد الملك الجابر
أكدت صحيفة الرياضية السعودية نجاح النصر في حسم صفقة عبد الملك الجابر لصالحه بعد منافسة مع عدة أندية أخرى، حيث أتمت الإدارة الاتفاق مع نظيرتها في نادي زيلييزنيكار البوسني على شراء المدة المتبقية من العقد.
وسينضم الجابر للعالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد أن يجتاز الفحوصات الطبية المعتادة، وكذلك بعد أن ينجح النادي في إبعاد أحد اللاعبين السعوديين بالبيع أو الإعارة حتى لا يتخطى قائمة الـ15 لاعبًا سعوديًا.
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