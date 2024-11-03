النصر أحدهما .. الكشف عن الناديين اللذين تفاوضا مع روبن أموريم قبل مانشستر يونايتد

أموريم كشف عن سبب رفضه عرض النصر

رفض المدرب البرتغالي روبن أموريم عروضًا وصلت له من ناديين أحدهما النصر السعودي، من أجل التعاقد معه، قبل أن يتعاقد بشكل رسمي مع مانشستر يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي منذ أيام، عن التعاقد مع أموريم لتدريب الفريق، خلفًا للهولندي المقال إيريك تين هاج، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 11.6 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "أبولا" البرتغالية، على أن ناديي النصر ووست هام يونايتد، عرضا تفعيل الشرط الجزائي في عقد أموريم مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، والبالغ 10 مليون يورو، ولكنهما فشلا في إقناعه بالعروض.

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وكان رد أموريم وقتها على العروض التي وصلت له: "أنتظر مشروعًا أكثر جاذبية، وتدريب مانشستر يونايتد هي الوظيفة التي أبحث عنها".

وست هام كان أول فريق يتواصل مع أموريم، وسافر بالفعل المدرب إلى لندن لمناقشة النادي وشروطه، ولكنه رفض عرضهم بعد أن وجد أنه لم يكن مناسبًا لأهدافه الخاصة.

وأما العرض الثاني فكان من النصر، الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو، حيث أبدى العالمي استعداده لدفع 20 مليون يورو له سنويًا، ولكنه رفض قائلًا: "تلقيت عرضًا من نادٍ يستطيع أن يمنحني 3 أضعاف ما سأحصل عليه في مانشستر يونايتد ولكني رفضته".