رافضًا حملة التقليل من النصر .. خاليدو كوليبالي يلوم حكم الديربي: لا أريد الحديث ولكن!

السنغالي يعلق على تعادل الهلال أمام النصر (1-1)..

رفض السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، التقليل من النصر كما يفعل بعض جماهير الزعيم، مؤكدًا أن التعادل أمام العالمي جعله سعيدًا، فلا يمكن الفوز أمامه دائمًا.

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الزعيم كان قد عاد بنقطة التعادل أول أمس السبت، أمام العالمي على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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ورغم اعتراف كوليبالي بسعادته باقتناص نقطة من ديربي الرياض - خارج الديار - إلا أنه لا حكم الساحة الألماني فيليكس زواير على عدم احتساب ركلة جزاء - مستحقة من وجهة نظره - للهلال.

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وقال كوليبالي خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "مباراة الديربي مختلفة عن غيرها، وليس من السهل الفوز في كل مرة، تعادلنا هذه المرة، ونحن سعداء بهذا، لأن المنافس لا يستهان به كذلك، بجانب أن المباراة على أرضهم، وهذا يسعدنا أكثر، سنواصل العمل لأننا لم نكن في المستوى المرجو أمام النصر".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن التحكيم أنا مدافع، فعندما يكون هناك ركلة جزاء .. لا جدال في ذلك، لكن نحن لسنا سعداء لأننا حرمنا من ركلة جزاء إلا أن المهم هي شخصية الفريق في الديربي؛ لدينا شخصية قوية".

يذكر أن الهلال يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على الاتحاد "الوصيف"، فيما يحل النصر في المركز الثالث بـ19 نقطة.