لا "يصرخ كرونالدو" ولا "يختفي مثل بنزيما" فاتحدتم ضده .. رغم كل شيء نسخة رياض محرز في الأهلي هي الأفضل!

هل لكم أن ترفعوا أيديكم عن محارب الصحراء قليلًا؟!..

ضع كافة نجوم السعودية القادمين من أوروبا في كفة، وتوقف عند الجزائري رياض محرز وخصص له كفة بعيدًا عن الجميع، فما يمر به حالة خاصة، تستحق الوقوف عندها..

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"محارب الصحراء" في صيف 2023 قرر إنهاء مسيرته في القارة العجوز من بوابة مانشستر سيتي، والتوجه للشرق الأوسط من بوابة الأهلي السعودي، وهنا تغير كل شيء على المستوى المحلي والدولي على حدٍ سواء.

الطعن في محرز أصبح مباحًا للجميع! .. من كل حدبٍ وصوب الهجوم ينهال عليه؛ خبراء التحليل في دوري روشن السعودي، النجوم القدامى لقلعة الكؤوس والأندية الأخرى، مقدمو البرامج التليفزيونية، وبالطبع الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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كل هذا يجعلنا نقف أمام حالة رياض محرز "النسخة السعودية"، فكل هذا لم يكن يتعرض له خلال تمثيله لمانشستر سيتي، حتى في أشد فترات الهجوم عليه، لم تصل حدة الانتقادات لما هو عليه الآن.

فكيف دارت مسيرة ابن الجزائر منذ اليوم الأول له في المملكة العربية السعودية؟!