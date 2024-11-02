هل تم منع رئيس الهلال من دخول ملعب ديربي النصر؟

أثار فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، جدلًا بين الجماهير، بعد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول منعه من دخول ملعب الأول بارك بسيارته، قبل مباراة الديربي أمام النصر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وانتزع الهلال تعادلًا مثيرًا مع مضيفه النصر بنتيجة (1-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن أسبوع الديربيات، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث تقدم آندرسون تاليسكا، بهدف مبكر في الثانية 52، قبل أن يوقع سيرجي سافيتش على التعادل في الدقيقة 77.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث محمد الحجار، المشرف على الحركة المرورية في ملعب الأول بارك، عبر صحيفة "الرياضية"، بشأن تلك الواقعة، مؤكدًا أن ما يثار حول منع رئيس الهلال من الدخول، غير دقيق.

وأوضح "رئيس الهلال حاول الدخول من بوابة ليست مخصصة لدخوله، وأمن جامعة الملك سعود والمشرفون على تنظيم الحشود خارج الملعب، وجهوا سيارته إلى البوابة الصحيحة، التي كانت تبعد عن الأولى بأقل من 30 مترًا، ولكنه رفض، وقرر ركن السيارة خارج الملعب، والسير على الأقدام إلى المكان المعد لاستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهلال".

وشدد الحجار على مساعي إدارة أمن الملعب، نحو توفير متطلبات الأمن والسلامة للضيوف من إدارات جميع الأندية التي تواجه النصر في الأول بارك، على تنظيم الحشود وتخصيص بوابات لدخول الرؤساء والأعضاء وسياراتهم، بعيدًا عن المداخل المخصصة للجماهير وباقي الحضور.

GOAL

وتعثر الهلال للمرة الأولى في دوري روشن، هذا الموسم، إلا أنه حافظ على صدارة دوري روشن، برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، بينما يأتي النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة.