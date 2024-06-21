أخبار الاتحاد اليوم | لؤي ناظر يتعهد بإقالة جاياردو .. ونجاة 3 أجانب من "ثورة التغيير"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 21 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 21 يونيو 2024.

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء الخميس، فوز لؤي ناظر، برئاسة مجلس إدارة الشركة "غير الربحية".

وجّه أنمار الحائلي، الرئيس السابق لشركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، رسالة إلى مجلس الإدارة الجديد، بقيادة لؤي ناظر.

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بدأ لؤي ناظر فترته الرئاسية لنادي الاتحاد رسميًا اليوم بعد الإعلان عن فوزه بالمنصب بالتزكية ليخلف أنمار الحائلي.

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعود الكأس الأغلى، كأس الملك السعودي، إلى الواجهة مرة أخرى بموسم جديد يتطلع له عشاق كرة القدم بلهفة وانتظار.

كشف لؤي ناظر، الرئيس الجديد لشركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، عن حقيقة تحكم سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي، المشرف على برنامج الاستقطاب، في صفقات العميد.

يجهز لؤي ناظر، الرئيس الجديد لشركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، لثورة كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

يحاول نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، من أجل تدريب خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

رفض أحد نجوم برشلونة الإسباني عرضًا مُغريًا من نادي الاتحاد، من أجل التعاقد معه خلال الصيف الحالي، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

شهدت صفقة الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد، تطورات مفاجئة خلال الساعات الماضية، بعد انسحاب نادي الاتحاد بشكل مفاجئ من إتمام التعاقد، ودخول نادٍ سعودي آخر على رادار الصفقة في الميركاتو الصيفي الجديد.

يواصل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، "التخلص" من اللاعبين، الذين خرجوا من الحسابات الفنية للفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

يحترم نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا أوريليان تشواميني كثيرًا سلفه في خط وسط فرنسا، نجولو كانتي، ألذي قدم مباراة ولا أروع أمام النمسا في الجولة الأولى.