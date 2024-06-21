"الجلوس على دكة البدلاء؟ لقد تفوق عليّ" نجم ريال مدريد يعترف بأفضلية كانتي!

أداء رائع قدمه نجم الاتحاد السعودي جعل الكل يلتفت له باحترام..

يحترم نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا أوريليان تشواميني كثيرًا سلفه في خط وسط فرنسا، نجولو كانتي، ألذي قدم مباراة ولا أروع أمام النمسا في الجولة الأولى.

التقارير تشير إلى أن تشواميني سيكون أساسيًا أمام هولندا في المباراة المقامة لحساب الجولة الثانية، شيء لا يرى فيه نجم ريال مدريد أي مشكلة أن يتجاور مع كانتي في نفس الخط من الملعب، أو أن يجلس بديلًا له على الدكة.

وقال كانتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة هولندا، حسب ما نقله حساب "أكتو براوت" على منصة "إكس": "لا يوجد بيني وبين كانتي أي توتر في العلاقة ، ولا أمانع أن أكون في مقاعد البدلاء بديلًا له".

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وأضاف تشواميني: "لقد أجرينا مسابقة للقوة البدنية (في تمرينات فرنسا) وفاز بها كانتي، لا أستطيع أن أقول المزيد".