راتب مذهل .. تفاصيل عرض الاتحاد المغري لإقناع ستيفانو بيولي لتدريبه

تعرف على تفاصيل العرض الاتحاد لبيولي

يحاول نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، من أجل تدريب خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وأعلن لؤي ناظر رئيس الاتحاد الجديد، عن رحيل جاياردو من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج.

وكشف الإعلامي نيكولو شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الاتحاد عرض عقدًا حتى عام 2026، مع خيار التجديد لموسم واحد على ستيفانو بيولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف شيرا: "الاتحاد عرض على بيولي راتبًا مذهلًا، من أجل إقناع مدرب ميلان السابق، الذي رفض عرضين من أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة".

يُذكر أن بيولي كان يُدرب ميلان، قبل أن يتم إقالته بنهاية الموسم الماضي، بسبب النتائج غير المقنعة للفريق تحت قيادته.