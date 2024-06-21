ليس رافينيا .. نجم برشلونة يرفض عرضًا من الاتحاد للاستمرار في أوروبا

نجم آخر يرفض عرضًا من الاتحاد

رفض أحد نجوم برشلونة الإسباني عرضًا مُغريًا من نادي الاتحاد، من أجل التعاقد معه خلال الصيف الحالي، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن الاتحاد كان يفاوض المدافع الفرنسي كليمون لونجيليه من أجل التعاقد معه، ولكن اللاعب رفض العرض.

وأضافت الصحيفة أن لونجيليه لديه خطة بالاستمرار في أوروبا، ولذلك رفض الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة نادي الاتحاد.

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ومن المقرر أن يعود المدافع الفرنسي إلى برشلونة مع بداية يوليو المقبل، وذلك بنهاية فترة إعارته إلى أستون فيلا الإنجليزي الذي لعب له الموسم الماضي.

وينتهي عقد لونجيليه مع برشلونة في صيف 2026، ليفضل البقاء في أوروبا دون الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

وكانت هناك مفاوضات بين أندية دوري روشن والنجم البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، ولكنه هو الآخر يفضّل البقاء مع الفريق الكتالوني.