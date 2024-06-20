"حسم مستقبل جاياردو وبنزيما وأعلن عن قرارات نارية" .. لؤي ناظر رئيسًا للاتحاد رسميًا

لؤي ناظر يشعل حماس جماهير الاتحاد..

أعلن نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس، فوز لؤي ناظر، برئاسة مجلس إدارة الشركة "غير الربحية".

الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، انعقدت مساء اليوم، لاختيار رئيس جديد للشركة "غير الربحية"؛ بعد رحيل أنمار الحائلي ومجلسه، بنهاية الموسم الرياضي المنتهي 2023-2024.

وكشف العميد الاتحادي في بيان رسمي، عن أن الجمعية العمومية للنادي، قامت بـ"تزكية" ناظر، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة "غير الربحية"؛ لعدم وجود أي منافس في الانتخابات.

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ومن ناحيته.. كشف رئيس نادي الاتحاد الجديد، عن قراراته الأولى؛ وذلك في أعقاب توليه منصبه بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس.

لؤي ناظر أعلن "إلغاء" جميع القضايا المرفوعة ضد مشجعي نادي الاتحاد، مؤكدًا على فتح صفحة جديدة مع الجميع؛ بشرط عدم الإساءة إلى أي أحد.

قرارات لؤي ناظر الفنية بعد رئاسة الاتحاد

وفي الإطار الفني.. أكد ناظر في مؤتمر صحفي، على رغبته في تولي رئاسة اللجنة المسؤولة عن التعاقدات، وذلك بعد استئذان البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي للنادي.

وعن ذلك يقول: "صلاحياتي في الاتحاد، بعد فوزي برئاسة الشركة (غير الربحية)، ستكون ضمن إطار الحوكمة، وصوتي في النادي له وزنه".

وزفّ ناظر، بشرى سارة إلى الجماهير الاتحادية، بتأكيده على أن ميزانية التعاقدات في الصيف الحالي، ستكون ممتازة جدًا، وستسمح بضم نجوم عالميين كبار.

وبخصوص الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أشار لؤي ناظر، إلى أنه سيرحل بشكل رسمي، في الصيف الحالي، مع التعاقد مع مدرب جديد بديلًا عنه؛ حيث هناك 3 أسماء مرشحة، يتم العمل على فسخ عقد أحدهم مع ناديه.

وأوضح ناظر، أنه من أسباب إبعاد جاياردو، طلبه الاستغناء عن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لافتًا إلى أن هذا الأمر مستحيل، لأن اللاعب أحد أساسيات المشروع الرياضي في المملكة؛ في تأكيد على استمراره مع قلعة العميد.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية، شهدت تضارب في الآراء داخل نادي الاتحاد؛ بشأن إقالة جاياردو، أو منحه فرصة جديدة، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.