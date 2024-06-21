تطورات جديدة حول الصفقة الإسبانية "الضائعة"..

شهدت صفقة الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد ريال مدريد، تطورات مفاجئة خلال الساعات الماضية، بعد انسحاب نادي الاتحاد بشكل مفاجئ من إتمام التعاقد، ودخول نادٍ سعودي آخر على رادار الصفقة في الميركاتو الصيفي الجديد.

وبدأت قصة ناتشو إلى دوري روشن السعودي، بمكالمة مواطنه فيرناندو هييرو، المدير الرياضي الجديد للنصر، لإقناعه بالانتقال إلى المملكة، ثم تدخل مفاجئ من الاتحاد، واقترابه بقوة من حسم الصفقة، بعدما قدم عرضًا بعقد لمدة موسمين، براتب يقدر بمبلغ 20 مليون يورو في الموسم، قبل التراجع وقرار العميد بتجميد الصفقة.

وأفادت تقارير بأن السبب وراء تراجع الاتحاد عن التعاقد مع ناتشو فيرناندو، هو اعتراض بعض مسؤولي النادي على إتمام الصفقة، بسبب سن اللاعب صاحب الـ34 عامًا، إلا أن هناك تقارير أخرى تؤكد أن فشل انتقال ناتشو إلى العميد، ليس بسبب عمر اللاعب الذي يشارك مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن الاتحاد، التابع لصندوق الاستثمارات العامة، يعتمد على ميزانية برنامج الاستقطاب للموسم المُقبل، إلا أن إدارة النادي الجديدة، برئاسة لؤي ناظر، لا تزال لا تعرف المبلغ الإجمالي المخصص للنادي، من أجل استقطاب صفقات عالمية، وهو الأمر الذي ذكره الناقد محمد البكيري، قائلًا إن خزينة الاتحاد لم يدخل فيها أي ريال من تمويل لجنة الاستقطابات، وإدارة ناظر لم يعتمد لها أي مبلغ مالي حتى هذه اللحظة.

المفاجأة أيضًا وردت في تقارير أخرى بأن ناتشو لم يكن ضمن اهتمامات الاتحاد من الأساس.

ويشارك ناتشو برفقة منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024، حيث لعب أساسيًا في مباراة كرواتيا بالدور الأول من المجموعة الثانية، والتي انتهت بفوز الماتادور بنتيجة (3-0)، كما حجز المنتخب الإسباني مقعدًا في دور الـ16، بعد فوزه على إيطاليا بنتيجة (1-0)، في الجولة الثانية.