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تامر أبو سيدو

أخبار الاتحاد اليوم | اجتماع حاسم مع السيتي، وحمدالله يختار فريقه الجديد

الاتحاددوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 يوليو 2024.

كريم بنزيما متفائل بموسم الاتحاد الجديد..

ماذا قال النجم الفرنسي؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل يتناقض طلب المريسل لوزارة الرياضة مع رسالته السابقة؟

الاتحاد عازم على العودة بقوة

هل يحسم الاتحاد صفقة كيفين دي بروينه؟

خطوة جديدة في مسيرة الهداف المغربي

لماذا لم يُدرج في أسبوع الديربيات؟

المدافع المصري رحل عن العميد

تأجل القرار لكنه حدث!

ظاهرة جوردان هندرسون تدق ناقوس الخطر..

تعرف على رقم قميص فقيهي مع الاتحاد..

المدافع المصري رحل بعد سنوات ذهبية

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