بنزيما: توقعت ما فعله مبابي.. ونجم ريال مدريد يستحق الكرة الذهبية!

ماذا قال النجم الفرنسي؟

أكد الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي، أنه توقع انتقال مواطنه كيليان مبابي إلى ريال مدريد (ناديه السابق).

وقال بنزيما، في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "توقعت انضمام مبابي لريال مدريد، وقد حدث ذلك، فهو لاعب رائع".

وأضاف: "ريال مدريد بكل تأكيد أفضل فريق في العالم، يأتي لاعبون ويذهبون، لكن النادي يبقى دائمًا في القمة، إنه الأفضل وسيظل يثبت ذلك، لا أرى أي فريق قادر على أن يكون أفضل من الميرنجي".

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وسُئل بنزيما عمن يستحق الكرة الذهبية هذا العام، فرد: "فينيسيوس جونيور يستحق ذلك، ليس فقط لما فعله هذا العام، لكن أيضًا ما قدمه في الموسم السابق".

وختم: "فينيسيوس لاعب متكامل، يمكنه أن يفوز بمباراة بمفرده، بالطبع يحتاج مساعدة زملائه، لكنه يبقى جيدًا للغاية عندما يحتاج ريال مدريد إليه، ولهذا أعتقد أنه يستحق الجائزة. إنه موجود في الوقت المناسب دائمًا، وهو المفضل بالنسبة لي للكرة الذهبية".