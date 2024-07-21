"يصعب تعويضه" .. رسالة تحذير للاتحاد من ميدو بشأن أحمد حجازي

المدافع المصري رحل عن العميد

وجه أحمد حسام ميدو رسالة تحذير إلى نادي الاتحاد من عواقب التفريط بمواطنه أحمد حجازي، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن انتقال المدافع إلى نيوم.

حجازي أتم انتقاله إلى نيوم الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد سنوات ذهبية مع الاتحاد في دوري روشن حقق خلالها الفوز بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، وحمل خلالها شارة قيادة الفريق وأثبت جدارته بذلك.

ميدو نشر تغريدة على منصة إكس أكد خلالها أن حجازي من اللاعبين الذين يصعب تعويضهم، واصفًا مسيرته مع العميد بالعظيمة رغم قصر مدتها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "مسيرة حجازي مع الآتي مسيرة عظيمة رغم قصر مدتها.. من أول يوم وصل فيه كان نعم القائد للفريق البطل.. في رأيي لاعب يصعب تعويضه!! كل التوفيق لحجازي في رحلته مع نادي نيوم التي أتوقع ان تكون رحلة ناجحة مع الفريق ان شاء الله".

يُشار إلى أن صاحب الـ33 عامًا انضم للاتحاد قادمًا من وست بروميتش ألبيون صيف 2020، وقد كان منذ وصوله حتى رحيله أحد أفضل عناصر الفريق وأفضل المدافعين في الدوري السعودي، وقد لعب بقميص الاتحاد في دوري روشن 82 سجل خلالها 9 أهداف.