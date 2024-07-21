عقدة ألمانية ونجوم أعلنوا الرفض صراحة .. احذروا من ظهور جوردان هندرسون جديد في السعودية!

ظاهرة جوردان هندرسون تدق ناقوس الخطر..

لا يختلف اثنان على الثورة الهائلة التي أحدثها دوري روشن السعودي، والذي صار حديث الأوساط الرياضية العالمية، بعد موسم ميركاتو تاريخي، شهد انتقال عدد نجوم العالم، للانتقال إلى هذا الدوري البارز الذي قرر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى خارج أوروبا فيه.

وبات الدوري السعودي وجهة لعدد من نجوم الكرة العالمية، مع انتقال كريم بنزيما ونجولو كانتي إلى الاتحاد، وياسين بونو وأليكساندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش ونيمار إلى الهلال، وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش إلى النصر، ورياض محرز وروبيرتو فيرمينو وإدوارد ميندي إلى الأهلي، وغيرهم من الأسماء العالمية، ليكمل القادسية مشوار الأندية السعودية، بعد صعوده إلى دوري روشن، هذا الموسم، ليتعاقد مع أسماء عالمية جديدة، مثل بيير أوباميانج وناتشو فيرنانديز.

ولكن، إذا نظرنا إلى الوجه الآخر للعملة، فإن ظاهرة الإنجليزي جوردان هندرسون، الذي انتقل إلى صفوف الاتفاق، في الصيف الماضي، وقضى 6 شهور فقط، قبل أن يقرر التنازل عن جزء من راتبه، من أجل العودة إلى أوروبا، حيث انضم إلى أياكس الهولندي، ليدق جرس الإنذار بين أندية دوري روشن السعودي، بأن هناك صفقات لا يُفضل التفاوض معها أكثر من مرة، إن ثبُت عدم اقتناعها بالمشروع السعودي منذ البداية، خاصة وأن هناك لاعبين متمسكين بالبقاء في أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعض اللاعبين الأجانب لا يزالوا ينظرون إلى الدوري السعودي، بأنه ذلك الدوري الذي يمثل المحطة الأخيرة للاعبين قبل الاعتزال، على الرغم من الثورة الهائلة في الميركاتو الماضي، وما شهدته بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، من تألق عدد من اللاعبين المحترفين في دوري روشن، أبرزهم إيمريك لابورت، مدافع النصر، الذي توج بلقب اليورو مع إسبانيا، ولاعب وسط الاتحاد نجولو كانتي، الذي لعب دورًا بارزًا مع منتخب فرنسا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في أولى مباراتين.

نجوم قالوا لا صراحة!

وخرج بعض اللاعبين بإعلان صريح عن رفضهم للانتقال إلى دوري روشن السعودي، إما بسبب الرغبة في البقاء مع أنديتهم أو في قارة أوروبا بشكل عام، فيما رفض البعض لفكرة الرحيل إلى المملكة بشكل عام.

الغريب في الأمر، أن بعض هؤلاء اللاعبين قد لاقى مفاوضات سعودية في أكثر من مناسبة، مثل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، الذي كان ضيفًا في أحاديث الميركاتو السعودي، سواءً في الموسم الماضي أو الحالي، الأمر الذي دفع الإعلام الكتالوني للكشف عن اتجاه إدارة النادي نحو بيع عقد المهاجم صاحب الـ35 سنة من أجل التخفيف من أعبائه المالية، إلا أن اللاعب ذاته، صرّح عدة مرات بأنه لا يفكر مطلقًا في الرحيل عن فريقه، وأنه لا يزال راغبًا في تقديم المزيد مع برشلونة.

وارتبط اسم الدولي الكوري جانج هيون سو، قائد توتنهام الإنجليزي، ضمن ترشيحات ناديي الاتحاد والأهلي، رغم أن اللاعب أكد مسبقًا أنه لا يفكر في مغادرة قارة أوروبا، ولا ينوي الرحيل عن ناديه، إلا أنه يظهر باستمرار في سير الميركاتو السعودي.

وبعد رفضه السفر إلى المملكة في الصيف الماضي، جدد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، المُتوج مؤخرًا بلقب كوبا أمريكا 2024 مع منتخب بلاده، رفض الانتقال إلى دوري روشن، بعدما تمسك بالبقاء مع ناديه الذي قاده للفوز بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي، ليدفع إدارة إنتر لوضع شرط تعجيزي لفتح باب رحيله، بقيمة 150 مليون يورو.

الرحيل إلى السعودية "مرفوض من الأساس"

وهناك أسماءٌ أخرى، أعربت عن رفضها القاطع لفكرة اللعب في الدوري السعودي، مثل الدولي الدنماركي كريستيان إريكسون، لاعب مانشستر يونايتد، الذي صرّح بأنه لا يرغب في معرفة المقابل المادي، ولن يذهب إلى هناك، وكذلك الفرنسي بنجامين بافارد، مدافع إنتر الإيطالي، الذي رفض الاجتماع بالمفاوض السعودي من الأساس، ليغلق الباب أمام المفاوضات.

ويعد المثال الألماني هو الأبرز في تلك القصة، وخاصة الحارس مانويل نوير، أسطورة بايرن ميونيخ، الذي أعلنها صراحة، عدم نيته في السفر إلى الخليج، وأن وجهته المُقبلة ستكون إلى الولايات المتحدة، وكذلك مواطنه جوشوا كيميتش، ظهير البايرن، الذي استبعد خيار الانتقال إلى الأهلي، حيث وضع 5 خيارات أمام عينيه بعد مغادرة النادي، بين مانشستر سيتي، ليفربول، آرسنال، ريال مدريد، برشلونة، ولم يكن النادي الجداوي في الصورة مُطلقًا.

هناك من يلجأ إلى المناورة

في المقابل، هناك لاعبون قرروا البقاء على الحياد، والاتجاه نحو اسلوب المناورة، بمعنى الإشادة بالمستوى الكبير الذي وصل إليه دوري روشن السعودي، دون حسم موقفهم، ليتركوه بين البقاء أو الرحيل إلى المملكة، سواءً هذا الموسم، أو في المواسم المُقبلة.

أبرز تلك الأمثلة، هو الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو وكيفين دي بروينه، نجمي تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث تحدث لوكاكو عن الدوري السعودي، قائلًا إنه قابل للتطوير مع قدوم أسماء عالمية جديدة، دون تحديد موقفه، خاصة بعد ورود أنباء حول رغبته في الانتقال إلى نابولي الإيطالي من أجل اللعب مع مدربه السابق أنطونيو كونتي، وذلك بعدما كان أحد أبرز المطلوبين للسفر إلى المملكة.

أما عن دي بروين، فرغم عدم إغلاق باب اللعب في دوري روشن، والموافقة على مقابلة المفاوض السعودي، إلا أن البلجيكي صرّح في وقت سابق، بأنه لم يتحدث معه أحد من الأساس بشأن فكرة الرحيل إلى السعودية، رغم وجود اهتمام بضم اللاعب من قِبل أندية الاتحاد والنصر والقادسية.

وهناك مثال آخر، وهو النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، الذي يعد أبرز المرشحين لمغادرة النادي، والذي يتمسك بدفع الشرط الجزائي في عقده للأندية الراغبة في رحيله، بقيمة 130 مليون، إلا أن اللاعب آثر الصمت تمامًا، دون رفض أو قبول، تاركًا خيطًا وحيدًا خلفه، وفق ما أوردت تقارير صحفية عالمية، بأنه يرغب في البقاء داخل أوروبا، وسط عروض تشيلسي وباريس سان جيرمان، فيما تفضل الإدارة رحيله إلى دوري روشن السعودي.

الخلاصة هي..

هناك نجوم عالميون قبلوا بفكرة اللعب في الدوري السعودي، مثل كريستيانو رونالدو وبنزيما ونيمار، وآخرون أعربوا صراحة عن أملهم باللعب في المملكة، مثلما ذكر ميتروفيتش وروبن نيفيش بأنهم يتلقون اتصالات كثيرة من لاعبين عالميين يتمنون الحضور، ما يعني عدم الحاجة للدخول في مفاوضات متكررة مع لاعبين آخرين لا يقتنعون بالثورة الهائلة التي تصنعها الكرة السعودية في الفترة الأخيرة.