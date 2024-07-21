رد سعودي يواجه إصرار جاليتي .. حقيقة الاتفاق بين الاتحاد وكيفين دي بروينه

هل يحسم الاتحاد صفقة كيفين دي بروينه؟

لا يزال ملف الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مثار جدل واسع، بعدما أفادت تقارير عالمية، صباح اليوم (الأحد)، بأن اللاعب وافق على الشروط الشخصية للانتقال إلى صفوف الاتحاد.

وأعادت صحيفة "ديلي ميل" تناول أنباء موافقة دي بروينه على الانتقال إلى فريق الكرة بنادي الاتحاد، خلال فترة الميركاتو الصيفي، مستندة على تصريح سابق للاعب بأنه عليه التفكير في مستقبله؛ كونه يتبقى لديه عام في عقده، مضيفًا أنه إذا تمكن من اللعب في الدوري السعودي لمدة عامين، فسيكون قادرًا على كسب مبلغ مالي لا يُصدق من المال.

وقال الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عبر قناة العربية رياضة، إن دي بروينه اتفق مع الاتحاد، حول الشروط الشخصية، والنادي الجداوي في محادثات مع مانشستر سيتي، والذي يبحث عن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من صفقة اللاعب، مع إدراك أن عقده سينتهي في العام المُقبل.

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من جانبه، ذكر الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، عبر منصة (إكس)، استنادًا إلى مصادر سعودية، والتي قللت من أهمية التقارير التي تحدثت حول توصل كيفين دي بروينه لاتفاق مع نادي الاتحاد، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح؛ حيث يركز الاتحاد على صفقة الفرنسي موسى ديابي، والتي ينتظر أن تتم قريبًا، وستكون الخطوة التالية للاتحاد هي حارس المرمى الجديد، والتفاوض مع الحارس إيدرسون، ولكن الأمير ليس سهلًا.

في المقابل، عاد جاليتي للحديث بشأن مفاوضات دي بروينه والاتحاد، كما تم الكشف عنه قبل أسبوعين، مبينًا أن الاتحاد تواصل بالفعل مع مانشستر سيتي، ولكن شروط النادي الإنجليزي بعيدة كل البعد عن توقعاتهم، فيما يقوم النادي الآن بتقييم كيفية المضي قدمًا.