حُسم الأمر .. عبد الرزاق حمدالله يختار ناديه الجديد بين التعاون، الاتفاق والشباب

خطوة جديدة في مسيرة الهداف المغربي

حسم عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد قراره واختار ناديه الجديد من بين أندية الاتفاق والتعاون والشباب.

الاتحاد والمهاجم المغربي كانا قد اتفقا على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما هذا الصيف، وقد تحدثت عدة مصادر صحفية عن أن ذلك تم برغبة من اللاعب نفسه فيما أكد البعض أن لؤي ناظر رئيس النادي الجديد كان صاحب هذا القرار.

اللاعب كان قد توصل لاتفاق أولًا مع التعاون، لكن خلافات حول الراتب السنوي ومدة العقد حالت دون إتمام الاتفاق، ليتلقى اللاعب عرضين من الإمارات وقطر وثالث من الشباب، وقد كشفت صحيفة الشرق الأوسط مؤخرًا تفضيله البقاء في دوري روشن لاستهداف عرش عمر السومة في صدارة هدافي دوري المحترفين السعودي التاريخيين.

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الشرق الأوسط أوضحت أن خيار حمدالله حُصر بين التعاون والشباب والاتفاق، مع ترجيح انتقاله للفريق العاصمي، خاصة أنهما اتفقا على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.

صحيفة الجزيرة أكدت منذ قليل أن لجنة الاستدامة المالية في وزارة الرياضة السعودية منحت الشباب الضوء الأخير لإتمام إجراءات التعاقد مع الهداف المغربي، وذلك بعد تقديم النادي الضمانات المالية اللازمة، حيث ستتحمل خزينة النادي قيمة الصفقة والتعاقد كاملة.

يُشار إلى أن حمدالله انضم للاتحاد في بداية عام 2022، بعد فسخ عقده من جانب النصر، وسط جدل كبير، وقد حقق نجاحًا ملفتًا مع الفريق بقيادته للفوز بلقب الدوري وكأس السوبر وتُوج معه هدافًا للدوري في الموسم قبل الماضي.