"لا توجد في أسبوع الديربيات" .. إعلامي يفاجئ رابطة دوري المحترفين بمواجهة ناقصة!

لماذا لم يُدرج في أسبوع الديربيات؟

كشف الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، عن مواجهة ديربي لم يتم إدراجها في "جولة الديربيات"، بالموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي (2024-2025).

وقررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استحداث أسبوع الديربيات، من أجل إضافة المزيد من الإثارة، حيث يتم تخصيص جولة من كل دور لمواجهات الديربي الكبرى، فيما ستشهد الجولتان 9 و26، مباريات الديربي بين الهلال ضد النصر، والاتحاد ضد الأهلي، والاتفاق ضد القادسية.

ونشر الجوكم رسالة، عبر حسابه على منصة (إكس)، تويتر سابقة، قال فيها "ما يطلق عليها جولة الديربيات، لا يوجد بها مواجهة التعاون والرائد، كيف؟"

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وأقيم ديربي القصيم بين التعاون والرائد في 28 مواجهة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، منذ موسم 2010-2011، حيث حقق التعاون 12 فوزًا، مقابل 6 انتصارات للرائد، و10 تعادلات بين الفريقين.

يذكر أن الرابطة أعلنت عن إطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي (2024-2025)، في 22 أغسطس المُقبل، حيث تقرر إقامة مباريات كل جولة على مدار 3 أيام، وتقام 3 مباريات في اليوم الواحد، كما يتم مراعاة مواقيت الصلاة المحلية؛ حيث تبدأ مباريات الفترة الثانية في التاسعة مساءً، بينما يُعتمد توقيت انطلاق المباراة الأولى على توقيت صلاة المغرب وأذان العشاء، على أن تبدأ المباريات بين السادسة والنصف، والسابعة والنصف مساءً.