"عشت معكم واحدة من أفضل لحظاتي" .. رسائل عاطفية مؤثرة من أحمد حجازي للاتحاد وجمهوره

المدافع المصري رحل بعد سنوات ذهبية

ودع أحمد حجازي ناديه السابق، الاتحاد، وإدارته ومدربيه ولاعبيه وجمهوره بطريقة رائعة، حيث وجه لهم عدة رسائل عاطفية مؤثرة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

حجازي أتم انتقاله إلى نادي نيوم الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي بعد سنوات ذهبية مع الاتحاد في دوري روشن حقق خلالها الفوز بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، وحمل خلالها شارة قيادة الفريق وأثبت جدارته بذلك.

حجازي شكر مجلس الإدارة السابق والحالي وجميع المسؤولين والموظفين في النادي، كما أكد سعادته باللعب مع جميع زملائه اللاعبين، وقد نشر مجموعة صور من توقيعه للاتحاد واستقباله من الجمهور وواصفًا لحظة الفوز باللقبين المحليين وهو قائد للفريق بأنها واحدة من أفضل لحظات حياته.

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إذ كتب "فخور باني كنت جزء من تاريخ هذا النادي العريق وكابتن له في تحقيق بطولة الدوري والسوبر في واحدة من أفضل اللحظات في تاريخي بحضوركم وتشجيعكم ودائماً سيكون النادي في أمان بدعمكم و حضوركم وتواجدكم مع الفريق كما تفعلون دائماً".

وأتم "الحاجز" تغريداته بالقول "الي اللقاء. سأظل أنا وعائلتي دائمًا مشجعين للنادي في كل الأوقات وشكراً لكم علي الرسائل التي أظهرت محبتكم و تقديركم".

يُشار إلى أن صاحب الـ33 عامًا انضم للاتحاد قادمًا من وست بروميتش ألبيون صيف 2020، وقد كان منذ وصوله حتى رحيله أحد أفضل عناصر الفريق وأفضل المدافعين في الدوري السعودي، وقد لعب بقميص الاتحاد في دوري روشن 82 سجل خلالها 9 أهداف.