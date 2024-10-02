أخبار الأهلي اليوم | حسين عبد الغني يُهاجم محرز بشراسة، ورحيل "الكابوس" الأجنبي في يناير

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 2 أكتوبر 2024.
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كوليبالي: مواجهة الأهلي صعبة وهذا الأمر سيجعلها أصعب على الهلال
مدافع الهلال سعيد بالفوز الكبير على الشرطة
رسالة عبر سناب شات ... سالم الدوسري يُقلق جمهور الهلال قبل مواجهة الأهلي
مواجهة مرتقبة السبت القادم في دوري روشن
"ليس دورك" .. حسين عبد الغني يشن هجومًا شرسًا على رياض محرز وتصريحاته
محمد نور وافقه الرأي
"الاتفاق تم" .. وكالة محترف الأهلي تعلن رحيله في الشتوية رسميًا
الأهلي يودع اسمًا جديدًا قريبًا..
"حذر من الأهلي واستشهد بالنصر" .. جيسوس يقلل من الدوري الإنجليزي بعد فوز الهلال أمام الشرطة!
الهلال بـ"العلامة الكاملة" في كل البطولات..
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
"ليس من الكبار وهذا الدليل!" .. الجماز يقلل من الأهلي ويؤكد: فشل رغم الاستقرار المالي والإداري
الأهلي يحارب لاستعادة هيبته..
"سعري أكثر من 100 مليون" .. أوسيمين يخرج برسالة قوية للراغبين في ضمه!
التعاقد مع النيجيري سيكون مُكلفًا
"ليس من حقك انتقاد مسؤولي السعودية!" .. نجم الهلال الأسبق يهاجم محرز ويصفه بـ"المتعالي والكسول"
رياض محرز لم يقدم المستوى المأمول منه مع الأهلي..
"غضب وفرصة أخيرة أمام نجم الأهلي!" .. كواليس تهديد محرز بالاستبعاد نهائيًا من منتخب الجزائر
كواليس مثيرة من داخل المنتخب الجزائري..
موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...