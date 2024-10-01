"سعري أكثر من 100 مليون" .. أوسيمين يخرج برسالة قوية للراغبين في ضمه!

التعاقد مع النيجيري سيكون مُكلفًا

بعد الضجة الهائلة التي صاحبت مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يعود المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين برسالة جديدة حول خطوته القادمة.

أوسيمين ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، كان أبرزها آرسنال وباريس سان جيرمان وتشيلسي، خاصة الأخير الذي دخل في منافسة محتدمة مع الأهلي السعودي على ضمه من نابولي في الأيام الأخيرة من السوق.

وبعد فشل نابولي في التوصل لاتفاق مع أي من الأهلي أو تشيلسي، قرر النادي الإيطالي إعارته إلى جلطة سراي التركي لمدة موسم واحد، ليخرج اللاعب قائلًا في تصريح جديد:"أستحق أكثر من 100 مليون يورو، هناك عدد قليل من اللاعبين مثلي في العالم يلعبون بأسلوبي ونجحوا بنفس طريقتي وجودتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف لصحيفة "توتو سبورت":"أعتقد أنني أستحق هذا السعر، أنا مدرك تمامًا للمساهمة التي أقدمها وما يمكنني القيام به، حتى في حياتي الخاصة، يقول البعض إن سعري 15 مليونًا، ويقول آخرون 100 أو 120 أو 150، كل شخص لديه وجهة نظر مختلفة".

وكانت بعض التقارير قد أكدت أن أوسيمين قد يرحل عن جلطة سراي في الميركاتو الشتوي القادم للانتقال لفريق آخر بشكل دائم، خاصة وأن صاحب الـ25 سنة حافظ على مستواه بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما بالدوري التركي حتى الآن.