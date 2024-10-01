"ليس من الكبار وهذا الدليل!" .. عبدالرحمن الجماز يقلل من الأهلي ويؤكد: فشل رغم الاستقرار المالي والإداري

الأهلي يحارب لاستعادة هيبته..

قلل الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، من قيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "الفنية"، معتبرًا أنه ليس من الأربعة الكبار في المملكة العربية السعودية.

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الأهلي يُعاني من تراجع كبير في السنوات الماضية؛ حيث هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري يلو، بنهاية موسم 2021-2022؛ قبل أن يعود بين الكبار، مع مطلع العام الرياضي الماضي.

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الجماز أشار في تصريحات مع برنامج "استراحة الملز"، إلى أن الفريق الأهلاوي حقق أول ألقابه في الدوري السعودي موسم 1977-1978، قبل أن يحقق البطولة الثانية في 1983-1984.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "الأهلي انتظر أكثر من 30 سنة كاملة؛ ليحقق اللقب الثالث في الدوري السعودي، والذي جاء في موسم 2015-2016".

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وتساءل عبدالرحمن الجماز عن كيفية اعتبار الأهلي، من بين الرباعي الكبير في المملكة؛ وهو الذي لم يستطع لمدة تزيد عن الـ30 سنة، تحقيق اللقب المحلي.

ولم يكتفِ الجماز بذلك؛ حيث شدد على أن الأهلي لم يتمكن من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، طوال مسيرته الكروية؛ على الرغم من أنه يردد دائمًا أنه بين كبار القارة.

وأوضح الجماز أن كل هذا الفشل؛ يأتي على الرغم من أن الأهلي هو أكثر الأندية السعودية، استقرارًا على الناحيتين المالية والإدارية، طوال التاريخ؛ على حد تعبيره.