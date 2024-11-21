أخبار الهلال اليوم | رونالدو يحذر العالم من كتيبة جيسوس .. ورئيس الشباب يرد على "مقلب" متعب الحربي!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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"رد بضحكة سعود عبد الحميد" .. علي البليهي يسخر من رسالة أحد المتابعين!
علّق علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، على رسالة أحد المتابعين، وصف موقعه في ناديه بشكل خاطئ، ليعلّق عليه بطريقة ساخرة.
"مقامك كارديف سيتي" .. نجل أليكساندر ميتروفيتش يسخر من محمد كنو!
سخر نجل النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، من محمد كنو لاعب خط وسط فريق نادي الهلال، خلال تواجده في تدريبات لاعبي الزعيم داخل الصالة الرياضية.
"كن هادئًا" .. كريستيانو رونالدو يُعلق على استهدافه تسجيل 36 هدفًا بدوري روشن
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، على استهدافه تسجيل 36 هدفًا خلال الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، بعدما حصل على لقب هداف البطولة الموسم الماضي.
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فانتازي جول لدوري روشن: رهان مغربي "لا يخيب".. وسلاح الهلال يضرب من جديد
يراهن لاعبو فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، من جديد على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب مع عودة عجلة الدوري السعودي للمحترفين للدوران مرة أخرى.
"سيتكرر سيناريو سعود عبد الحميد" .. توقع برحيل مصعب الجوير إلى أوروبا!
تلقى مصعب الجوير لاعب وسط الشباب المعار من الهلال، عرضين من أوروبا، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
رئيس الشباب يضحك على "مقلب" الهلال في متعب الحربي .. ويؤكد: تمبكتي أفشل صفقة وتم بيعه بثمن بخس!
وجه محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ردًا على الآراء المتداولة بشأن "مقلب" تعاقد الهلال مع متعب الحربي، القادم من الليوث، بصفقة تاريخية، قبل معاناته من الإصابات.
غرامة وتحذير .. تصريحات رئيس الأهلي بالكلاسيكو تتسبب في عقابه
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن قراراتها تجاه خالد العيسى رئيس الأهلي، بسبب تصريحاته الإعلامية، عقب مباراة الكلاسيكو ضد الهلال.
حسمها الطبيب .. الكشف عن مدة غياب روبن نيفيش بعد جراحة "فنلندا"
كشف الطبيب الفلنلندي لاسي ليمبينين، الذي أجرى الجراحة للنجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، عن مدة غيابه بعد إجراء الجراحة.
أحدهما من إيطاليا .. الهلال يرفض عرضين أوربيين لضم مصعب الجوير!
رفض نادي الهلال التخلي عن لاعبه مصعب الجوير الذي يلعب حاليًا في صفوف الشباب على سبيل الإعارة، بعد تلقيه عرضين خلال الوقت الحالي.
"نستطيع الفوز على الهلال" .. مدرب الخليج يتوعد الزعيم قبل مواجهة دوري روشن
توعد اليوناني جيورجوس دونيس المدير الفني لفريق الخليج، نادي الهلال قبل المواجهة التي ستجمع بينهما في دوري روشن السعودي.
"لا ينام ويعنف نجوم الهلال!" .. خاليدو كوليبالي يكشف عن شخصية جورج جيسوس "المجنون"
أشاد النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، بـ"العمل الكبير" الذي يقوم به المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مع الفريق الأول لكرة القدم.