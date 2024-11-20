حسمها الطبيب .. الكشف عن مدة غياب روبن نيفيش بعد جراحة "فنلندا"

تعرف على موعد عودة نيفيش للملاعب

كشف الطبيب الفلنلندي لاسي ليمبينين، الذي أجرى الجراحة للنجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، عن مدة غيابه بعد إجراء الجراحة.

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وكان نيفيش قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، الأمر الذي تسبب في اللجوء إلى الجراحة على يد الطبيب الفنلندي لاسي.

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وقال الطبيب الفنلندي خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى": "أجرينا عملية لنيفيش الجراحية ونجحت، وأتوقع أنه سيعود للعب بعد 3 أشهر".

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وواصل: "نيفيش ليس آخر لاعب أجريت له العملية، لأنني أجريت عملية للاعب آخر منذ أسبوع في فنلندا، أجريت فنلندا للاعب في ليستر سيتي ولاعب آخر من بورنموث".

ويعد نيفيش واحدًا من أهم العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، وسيغيب الفترة المقبلة بسبب الإصابة.