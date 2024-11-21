"رد بضحكة سعود عبد الحميد" .. علي البليهي يسخر من رسالة أحد المتابعين!

ماذا قال؟

علّق علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، على رسالة أحد المتابعين، وصف موقعه في ناديه بشكل خاطئ، ليعلّق عليه بطريقة ساخرة.

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ويلعب البليهي في صفوف الهلال منذ صيف 2017، قادمًا من نادي الفتح، وأصبح أحد العناصر الأساسية في كتيبة الزعيم، حيث شارك في 229 مباراة رسمية بجميع المسابقات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.

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وتلقى البليهي رسالة من أحد المتابعين، عبر منصة (سناب شات)، قال له "كل عام وأفضل ظهير سعودي بخير"، ليعلق مدافع الهلال بصورة ضاحكة لزميله السابق في الفريق، سعود عبد الحميد، المُحترف في روما الإيطالي، معلقًا "حلو أفضل ظهير أجل، صباح الخير يا حبيبنا".

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وتشير آخر التقارير الإعلامية نحو اتجاه إدارة الهلال لتجديد عقد علي البليهي، الذي ينتهي في الصيف المُقبل، لموسم آخر جديد، فيما يعد محمد كنو، لاعب وسط الفريق، مُرشحًا للتجديد لمدة موسمين.

وتوج علي البليهي بالعديد من الألقاب مع الهلال، أبرزها الدوري السعودي للمحترفين (5 مرات)، كأس خادم الحرمين الشريفين (3 مرات)، كأس السوبر السعودي (3 مرات)، دوري أبطال آسيا (مرتين).

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ويزامل علي البليهي، اللاعب سعود عبد الحميد، في صفوف المنتخب السعودي، حيث خاض الثنائي مواجهتي أستراليا وإندونيسيا، واللتين انتهتا بالتعادل السلبي مع الأول والخسارة أمام الثاني (0-2)، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.