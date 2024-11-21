"مقامك كارديف سيتي" .. نجل أليكساندر ميتروفيتش يسخر من محمد كنو!

موقف كوميدي من نجل ميتروفيتش

سخر نجل النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، من محمد كنو لاعب خط وسط فريق نادي الهلال، خلال تواجده في تدريبات لاعبي الزعيم داخل الصالة الرياضية.

ونشر مسلسل "الدوري السعودي" الذي تعرضه منصة "نتفليكس" مقطع فيديو يظهر فيه نجل ميتروفيتش مع والده وكنو والنجم البرازيلي مالكوم.

وقال كنو لنجل ميتروفيتش: "أنت أفضل لاعب ثم والدك ثم أنا، صحيح؟"، ليرد الطفل قائلًا: "لا أنا الأول ثم والدي ثم مالكوم"، وهو ما جعل كنو يضحك ويتساءل لماذا قام بتغيير رأيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحاول كنو مداعبة نجل ميتروفيتش قائلًا: "أتعلم أنت لست الأفضل، لقد غيرت رأيي أنا الأفضل"، ليرد عليه الطفل ساخرًا منه: "مقامك أن تلعب في كارديف سيتي".

وانتهى الموقف بتبادل الضحكات بين كنو وميتروفيتش ومالكوم، بعد أن سخر منه نجل هداف الهلال.