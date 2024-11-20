"لا ينام ويعنف نجوم الهلال!" .. خاليدو كوليبالي يكشف عن شخصية جورج جيسوس "المجنون"

ماذا قال خاليدو كوليبالي عن جيسوس؟!

أشاد النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، بـ"العمل الكبير" الذي يقوم به المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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جيسوس الذي درب الهلال في الفترة من أغسطس 2018 إلى يناير 2019، عاد إلى الفريق الأول لكرة القدم في صيف عام 2023؛ ليكتب التاريخ بـ4 ألقاب رسمية، وعددًا من الأرقام القياسية التي تحدث "لأول مرة" في تاريخ السعودية.

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ووصف كوليبالي في مقطع فيديو، جيسوس بـ"المجنون"، كاشفًا عن أن المدير الفني المخضرم "لا ينام" في أغلب الأيام؛ من أجل التحضير للمباريات، والعمل على تحسين أداء اللاعبين.

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وأضاف المدافع السنغالي: "جيسوس يبحث دائمًا عن التفاصيل؛ لأنه يريد (النسخة الأفضل) من كل لاعب في الفريق"، معتبرًا أن هذا الأمر يجعله أحد أعظم المدربين الذين عمل معهم، طوال مسيرته الكروية.

وتوقع كوليبالي أن يصبح جورج جيسوس "أسطورة تدريبية" في السعودية؛ نظرًا للعمل الذي يقوم به، والنتائج التي يحققها مع الهلال، بالإضافة إلى رغبته المتواصلة في النجاح.

واعترف خاليدو كوليبالي بأن المدير الفني البرتغالي، أحيانًا يكون عنيفًا وعصبيًا مع اللاعبين؛ لكن ذلك لأنه يريد الأفضل دائمًا للهلال، مؤكدًا في نفس الوقت على أن هذا الرجل يحب الجميع؛ سواء لاعبين أو جماهير.

جدير بالذكر أن كوليبالي البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ حيث لعب 59 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا آخر.