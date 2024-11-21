"كن هادئًا" .. كريستيانو رونالدو يُعلق على استهدافه تسجيل 36 هدفًا بدوري روشن

كريستيانو رونالدو يُعلق على قوة الهلال

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، على استهدافه تسجيل 36 هدفًا خلال الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، بعدما حصل على لقب هداف البطولة الموسم الماضي.

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رونالدو سجل 35 في بطولة دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة هدافي البطولة، بينما سجل الموسم الحالي 6 أهداف حتى الآن، خلف المتصدر ميتروفيتش برصيد 11 هدفًا، وكريم بنزيما صاحب الـ8 أهداف.

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وظهر رونالدو في مسلسل "الدوري السعودي" الذي تعرضه شبكة "نتفليكس" معلقًا على الحصول على لقب الهداف الموسم الماضي عقب لقاء النصر والاتحاد بختام الدوري: "كنت أتمنى الأمر وقد حدث، ولذلك أشعر بالسعادة".

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وبعد سؤاله عن إمكانية تسجيله 36 هدفًا في الموسم الحالي 2024-25، رد كريستيانو قائلًا: "كن هادئًا".

وظهر رونالدو في مقطع فيديو آخر قال فيه: "عليك الاحتراس حين تتحدث عن الهلال"، مُعلقًا على المنافسة معه على الألقاب.