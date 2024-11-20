غرامة وتحذير .. تصريحات رئيس الأهلي بالكلاسيكو تتسبب في عقابه

رئيس الأهلي يتعرض لعقوبة وتحذير من لجنة الانضباط

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن قراراتها تجاه خالد العيسى رئيس الأهلي، بسبب تصريحاته الإعلامية، عقب مباراة الكلاسيكو ضد الهلال.

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وحقق الهلال الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، بالمباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى تحذيره بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة.

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وجاءت عقوبة لجنة الانضباط بسبب ثبوت مخالفة رئيس الأهلي بتصريحات مسيئة تجاه مسؤولي مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري.

وكان خالد العيسى قد خرج بتصريحات قال فيها: "كيف نفوز على 12 لاعبًا، إنه أمر مستحيل"، اعتراضًا منه على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في تلك المواجهة.