"سيتكرر سيناريو سعود عبد الحميد" .. توقع برحيل مصعب الجوير إلى أوروبا!

هل يكرر الجوير سيناريو سعود عبد الحميد؟

تلقى مصعب الجوير لاعب وسط الشباب المعار من الهلال، عرضين من أوروبا، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن الهلال رفض فكرة رحيل مصعب الجوير، متمسكًا باستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وعلق الإعلامي عبد الرحمن الجماز عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على خبر العروض التي وصلت لمصعب الجوير، متوقعًا تكرار سيناريو سعود عبد الحميد.

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وكتب الجماز القريب من البيت الهلالي قائلًا: "أتوقع نفس سيناريو سعود سيتكرر مرة أخرى".

وكان سعود عبد الحميد قد تلقى عرضًا من روما في الصيف الماضي، ورفض الهلال في البداية العرض، ولكن اللاعب ووكيله أصروا على الصفقة حتى تمت.