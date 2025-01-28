أخبار الاتحاد اليوم | النصر و10 أندية يسعون خلف نجم الوسط، وبلان يُبرر استبعاد ميتاي من مواجهة ضمك

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 يناير 2025.

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إجراءات عقابية متوقعة بحق الثلاثي

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