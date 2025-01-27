تطورات مفاجئة .. غضب من مسؤولي الاتحاد ومستقبل لوران بلان في خطر!

الأجواء في الاتحاد تشتعل بعض مباراة ضمك..

فجر الإعلامي الرياضي هتان النجار، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن "مستقبل" لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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بلان تولى تدريب الفريق الاتحادي، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث قاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بفارق الأهداف فقط عن نادي الهلال "المتصدر".

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وفي هذا السياق.. كشف النجار في تصريحات مع برنامج "برا 18"، عن أن هناك بعض المسؤولين داخل نادي الاتحاد، "غير راضين" عن عمل بلان مع الفريق الأول لكرة القدم؛ منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

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وقال الإعلامي الرياضي: "على الرغم من كل ما يحققه المدير الفني الفرنسي مع العميد، منذ بداية الموسم الحالي؛ إلا أن هُناك بعض المسؤولين يقيمون أداء بلان، على أنه (سلبي)".

وأشار النجار إلى أن خسارة الاتحاد (1-2) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن، فتحت الكثير من الملفات بشأن المدرب.

وحذر هتان النجار بأنه قد يكون هُناك تحركات جادة من الاتحاد ضد لوران بلان؛ حال تحقيق أي نتيجة غير الفوز أمام الخلود، في المباراة القادمة؛ في إشارة ربما إلى "إقالته" من منصبه.

الاتحاد يستضيف نادي الخلود، مساء يوم الأول من فبراير 2025، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.