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Al Ittihad v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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بلال محمد

موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الخلود في الجولة الثامنة عشر عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل الاتحاد، نظيره الخلود، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.

الاتحاد، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب السقوط أمام ضمك، في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويريد استعادة نغمة الانتصارات للاستمرار في القمة في ظل منافسته الشرسة مع الهلال، على الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والخلود في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 1 فبراير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والخلود على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالعليق

الاتحاد - الخلود

السبت 1 فبراير 2025،
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSC HD

الجوهرة المشعة

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SSC SD-
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