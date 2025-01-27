لوران بلان يلوم لاعبي الاتحاد في المؤتمر الصحفي بعد هزيمة ضمك ويوضح: سببان وراء استبعاد ماريو ميتاي

غياب ميتاي خارج عن إرادة بلان!

ظهر الفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني للاتحاد، موجهًا اللوم للاعبيه بعد تلقي الهزيمة الثانية في الموسم الجاري، أمام ضمك، بثنائية مقابل هدف وحيد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

العميد تلقى الهزيمة اليوم الإثنين، خارج أرضه أمام ضمك بالمحالة في الوقت القاتل، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الهزيمة هي الثانية للنمور في الموسم الجاري بدوري روشن بعد خسارة كلاسيكو الهلال في الجولة الرابعة.

GOAL

وعقب المباراة، قال بلان خلال المؤتمر الصحفي بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط": "اتفق أننا في الشوط الثاني كنا مميزين، وكنا أفضل، لا أعلم بالضبط ماذا كان ينتظر الفريق؟ هل ينتظر ردة الفعل لكي يعود!، أهنئ فريق ضمك على قتاليته وعلى حضوره".

وأضاف: "الإخفاق وعدم التركيز يشعرنا بالإحباط، الفريق بأكمله لم يكن جيدًا، من الواضح أننا لم نؤد مباراة مميزة، لكننا كنا نستحق التعادل على أقل تقدير".

وبسؤاله عن سبب غياب الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي رغم تألقه، أوضح الفرنسي: "ميتاي لا يستطيع اللعب لأن هنالك لوائح للبطولة (عدد الأجانب المسموح مشاركتهم في المباريات)، وأيضا لديه آلام في العضلة الضامة".

وبشأن غضب الظهير مهند الشنقيطي عند استبداله في الشوط الثاني، علق بلان: "كان هناك انسجام بين عبدالرحمن العبود و الشنقيطي في الشوط الاول، وعندما اشركت موسى ديابي فضلت أن يكون من خلفه فواز الصقور".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد النمور عند 43 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد ضمك إلى النقطة 21 في المركز العاشر.