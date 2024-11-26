أخبار الأهلي اليوم | الكشف عن أول التدعيمات في يناير، ووليد الفراج "زعلان" بعد الفوز على العين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 نوفمبر 2024.
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بعد انتصاره الكبير في ملف التوثيق .. النصر يقترب من الهلال في قائمة الفائزين بالدوري السعودي
مشروع توثيق الكرة السعودية شارف على النهاية
"أنا زعلان من الأهلي" .. وليد الفراج يعلق على هزيمة العين في النخبة الآسيوية
الراقي هزم الزعيم الإماراتي وصعد لدور الـ16 من النخبة الآسيوية كأول المتأهلين..
جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
"قرار يسعد يايسله" .. الكشف عن أول تدعيمات الأهلي بعد التأهل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية
لاعب احتاجه ماتياس يايسله كثيرًا..
يايسله يعلن تقديم طلب رسمي لإدارة الأهلي .. وإيفان توني يعترف: أعيش أوقاتًا صعبة ولكن!
الأهلي حجز بطاقة التأهل إلى "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية رسميًا..
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
"قاد الأهلي لقهر العين في 4 دقائق واقترب من رقمه مع سيتي" .. محرز يحطم أسطورة رحيمي ضد الأندية السعودية
محرز يهزم رحيمي بـ"القاضية"..
"يايسله ينقذ رقبته بالطريقة المملة وجارديم تعلم من درس الهلال والنصر ولكن!" .. الأهلي يكتب التاريخ على أنقاض العين
الأهلي يواصل التحليق عاليًا في آسيا..