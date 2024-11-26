أخبار الأهلي اليوم | الكشف عن أول التدعيمات في يناير، ووليد الفراج "زعلان" بعد الفوز على العين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 26 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 نوفمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

مشروع توثيق الكرة السعودية شارف على النهاية

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الراقي هزم الزعيم الإماراتي وصعد لدور الـ16 من النخبة الآسيوية كأول المتأهلين..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

GOAL

لاعب احتاجه ماتياس يايسله كثيرًا..

الأهلي حجز بطاقة التأهل إلى "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية رسميًا..

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

محرز يهزم رحيمي بـ"القاضية"..

الأهلي يواصل التحليق عاليًا في آسيا..