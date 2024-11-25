"قرار يسعد ماتياس يايسله" .. الكشف عن أول تدعيمات الأهلي بعد التأهل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية

لاعب احتاجه ماتياس يايسله كثيرًا..

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، على "تسجيل" لاعب أجنبي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

الأهلي الذي يعاني من تذبذب في النتائج "محليًا"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية؛ بجمعه 15 نقطة "العلامة الكاملة"، بعد مرور 5 جولات من مرحلة الدوري.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، أن الإدارة الأهلاوية تعمل على تسجيل عقد الظهير الأيسر المقدوني إزجيان إليوسكي، في قائمة الفريق الأول، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن أن الهدف من تسجيل عقد إليوسكي؛ هو الاستفادة من خدماته في بطولة النخبة الآسيوية، بعد التأهل إلى ثمن النهائي بشكل رسمي.

الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، كان قد أعرب عن غضبه من مجلس إدارة النادي؛ بسبب عدم تسجيل النجم المقدوني في "القائمة الآسيوية"، على الرغم من أن اللاعب لا يزال على ذمة الراقي، ولم يرحل - حتى الآن -.

إليوسكي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2021، قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي؛ قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى فريق فنربخشه التركي، في موسم 2022-2023.

جدير بالذكر أن إزجيان إليوسكي، سجل 6 أهداف وصنع 10 آخرين، خلال 34 مباراة رسمية خاضها بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مختلف المسابقات.