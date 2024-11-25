موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل الأهلي، نظيره الوحدة في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الجوهرة المشعة.
الأهلي، يريد مواصلة الفوز والتقدم نحو المنافسة على بالصدارة، بعد أن فاز في الجولة الماضية على الفيحاء بهدف نظيف، سجله رياض محرز.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والوحدة في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في تمام 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والوحدة على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الأهلي - الوحدة
|الجمعة 29 نوفمبر 2024،
20:00 مصر، 19:00 السعودية
|SSC
|الجوهرة المشعة