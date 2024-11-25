ماتياس يايسله يعلن تقديم طلب رسمي لإدارة الأهلي بعد الفوز على العين .. وإيفان توني يعترف: أعيش أوقاتًا صعبة ولكن!

الأهلي خطف فوزًا مهمًا من العين..

اعترف الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، بوجود "نقص كبير" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ على الرغم من الانتصار على العين الإماراتي.

الأهلي فاز (2-1) على مستضيفه العين، مساء اليوم الإثنين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، موجهًا حديثه إلى مسؤولي النادي الأهلي: "لابد من التصحيح وتدعيم الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي القادم (يناير 2025)".

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وكشف المدير الفني الألماني عن أن الفريق الأهلاوي، حقق هدفه في مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ ولكنه يحتاج إلى عديد التدعيمات، من أجل المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 15 "العلامة الكاملة"؛ ليتصدر جدول ترتيب منطقة الغرب من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي، في انتظار نتيجة مباراة الهلال والسد القطري، غدًا الثلاثاء.

وأعلن ماتياس يايسله، تقديم طلباته بخصوص الصفقات التي يحتاجها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مجلس الإدارة؛ من أجل حسمها في أسرع وقتٍ ممكن.

ومن ناحيته.. أكد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم النادي الأهلي، أنه يعيش أوقتًا صعبة مع عالم الساحرة المستديرة، بعد أن أصبح "لاعبًا بديلًا" في صفوف فريقه، مؤخرًا.

توني قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ليس من السهل أن تكون لاعبًا بديلًا، وأنت معتاد على الأساسية؛ لكن.. هذا ما سار وحدث"، معربًا في نفس الوقت عن ثقته في إمكاناته الفنية.

وأضاف المهاجم الإنجليزي: "أنا أرى نفسي كـ(لاعب نخبوي)، ويجب عليّ أن أثبت ذلك في أرضية الملعب"، موجهًا رسالة إلى الجماهير الأهلاوية، بأنه سيعود للعب بأعلى مستوى مجددًا، بفضل مساندتهم له.

جدير بالذكر أن توني انضم إلى الأهلي، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد الإنجليزي؛ مسجلًا 6 أهدف وصانعًا 3 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.