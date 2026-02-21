İngiliz, Amerikalı ve İskoç futbol muhabiri

Haziran 2022’de Footballco’ya katıldım, daha önce ise Reach PLC’de beş yıl çalışmıştım.

Futbol delisi bir çocuk olarak, oyuna olan tutkum hatırlayabildiğim kadara kadar uzanıyor. Arkadaşlarım ve ailem arasında, Liverpool maçlarıyla ilgili sıkıcı derecede ansiklopedik bilgiye sahip olmam ile tanınırım; skorlar ve gol atanlar dahil.

1989 doğumluyum ve çocukluğumun büyük bir kısmını (ve sonrasında) Ferguson’un Man Utd’sinin İngiliz futboluna hükmetmesini izleyerek geçirdim. Gittiğim birkaç maçta nadiren kazanışımızı gördüm. İlk maçım 1995’te Liverpool 0 Ipswich 1 idi.

Bugün Anfield’da sezonluk bilet paylaşıyorum. Çocuklukta yaşadığım hayal kırıklıkları artık geride kaldı. Jürgen Klopp yönetiminde yükselişimizi izleme ayrıcalığına sahip oldum ve Mayıs 2025’te 20. lig şampiyonluğumuzu kazandığımızda stadyumdaydım. Arne Slot, orada biz kel kafalıları temsil ediyordu.

Tüm Zamanların XI’i

KA: Alisson Becker

DEF: Alexander-Arnold, Van Dijk, Hyypiä, Robertson

ORT: Alonso, Gerrard

FOR: Salah, Suárez, Mané, Fowler

Bana neil.bennett@footballco.com adresinden e-posta atabilirsiniz.