2026 MLS sezonu resmen başladı ve Portland Timbers ile Columbus Crew arasındaki karşılaşmayı kaçırmak istemeyeceksiniz. 2026 sezonu için Major League Soccer önemli bir değişiklik yaptı: Artık her maç, ekstra ücret ödemeden standart Apple TV aboneliğine dahil edildi ve ayrı bir MLS Sezon Kartı satın alma gerekliliği ortadan kalktı.

VPN ile her yerden nasıl izlenir

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya sadece dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

Portland Timbers - Columbus Crew maçının başlama saati

ABD 1 - Major League Soccer Providence Park

Providence Park'ta oynanacak 2026 MLS sezon açılışı, önemli yeni sayfalara giren iki efsanevi franchise'ın karşılaşmasına sahne olacak. Üçüncü sezonunu geçiren baş antrenör Phil Neville liderliğindekivegibi yüksek profilli transferlerle yenilenen kadrosuyla, üst üste erken playoff çıkışlarını geride bırakmak istiyor. Ancak,(omuz ameliyatından sonra iyileşme sürecinde) ve Maxime Crépeau ve Dario Župarić gibi takımın önemli isimlerinin ayrılmasıyla sezonun başlangıcını zorlu geçirecekler. Öte yandan,, Wilfried Nancy'nin yerine göreve gelen yeni teknik direktöryönetiminde Rose City'ye geliyor. Crew, efsanevi kaptanemekliye ayrılmasının ardındandöneme geçiş yapıyor ve yeni bir taktiksel "evrim" ile Diego Rossi, Dániel Gazdag ve Wessam Abou Ali'den oluşan DP üçlüsüne güvenerek Portland'ın 100. yıl stadyum kutlamalarını bozmayı hedefliyor.

Portland Timbers ile Columbus Crew arasındaki bugünkü maç 22 Şubat 2026, 03:30'da başlayacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Portland Timbers vs Columbus Crew Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Neville Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör H. Rydstroem

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Providence Park, her iki kulübün de önemli sezon dışı geçişler yaşadığı için, bu takımların son karşılaşmasından bu yana iki farklı kadroya sahne olacak. Portland Timbers'ın baş antrenörü Phil Neville, uzun süredir takımda yer alan birkaç önemli oyuncunun ayrılmasıyla üçüncü yılını başlıyor; kulüp kısa süre önce yıldız forvet Jonathan Rodríguez'i serbest bıraktı ve kaleci Maxime Crépeau ile savunma oyuncusu Dario Župarić'in ayrılışına tanık oldu. Timbers, David Da Costa (omuz ameliyatından sonra iyileşme sürecinde), Zac McGraw (sırt sakatlığı) ve Omir Fernandez (ayak sakatlığı) gibi sezon başında sakatlanan oyuncuların yanı sıra, Juan Mosquera'nın cezası nedeniyle de kadro sıkıntısı çekecek. Bu durum, orta saha oyuncusu Cole Bassett ve savunma oyuncusu Brandon Bye gibi yüksek profilli yeni oyuncuların hemen ilk 11'de yer almasına olanak tanıyacak.

Columbus Crew, Wilfried Nancy'nin ayrılmasının ardından görevi devralan teknik direktör Henrik Rydström ile yeni bir döneme giriyor. Crew için en önemli gelişme, geçen sezonun sonunda emekliye ayrılan efsanevi kaptan Darlington Nagbe'nin yokluğu ve onun bıraktığı liderlik boşluğunu yeni kaptan Sean Zawadzki'nin doldurması. Orta sahayı güçlendirmek için Crew, sezonun başlamasından birkaç gün önce eski Barcelona ve Everton orta saha oyuncusu Andre Gomes'i bedelsiz transfer ederek büyük bir hamle yaptı. Gomes'in ilk maçta forma giyip giyemeyeceği henüz belli olmasa da, Diego Rossi, Dániel Gazdag ve Wessam Abou Ali'nin hepsi sağlıklı ve 2026 sezonunun açılış maçında forvet hattını sürüklemeye hazır.

Form

Karşılaşma Rekoru

Bu iki takım arasındaki geçmiş kayıtlar, Crew'a karşı 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlikle tüm zamanların avantajına sahip olan Portland Timbers'ın lehine. Son zamanlarda da bu eğilim devam etmiş ve Portland son beş karşılaşmada yenilmezliğini sürdürmüştür (3 galibiyet, 2 beraberlik). Nisan 2024'teki son karşılaşmaları Lower.com Field'da 2-2'lik heyecan verici bir maç olurken, Temmuz 2023'teki Providence Park'taki son karşılaşmada Timbers 3-2 galip gelmiştir.

Bu karşılaşmanın belki de en ikonik bölümü, Portland'ın Columbus'ta 2-1 galibiyetle ilk şampiyonluğunu kazandığı 2015 MLS Kupası Finali olmaya devam ediyor. Her iki takımın kadrosu da o tarihi geceden ve hatta geçen yılki beraberliklerinden bu yana büyük değişiklikler geçirse de, Timbers, özellikle Rose City'nin sağır edici atmosferinde Crew için çözmesi zor bir bulmaca olduğunu kanıtladı.

Puan Durumu

Bugün Portland Timbers ile Columbus Crew maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: