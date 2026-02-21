Bugün Vancouver Whitecaps ile Real Salt Lake arasında oynanacak Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

GOAL, bugün maçı izlemek için bilmeniz gereken her şeyi size sunarken, Vancouver Whitecaps ile Real Salt Lake arasındaki maçın İngilizce canlı yayınını izleyebileceğiniz yer burada.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

BC Place' de oynanacak bu sezon açılış maçı, sadece bir başlangıçtan daha fazlasıdır; Vancouver Whitecaps'ın 500. MLS normal sezon maçını kutladığı bir dönüm noktasıdır. Caps, 2025 sezonunda hem MLS Kupası hem de Concacaf Şampiyonlar Kupası finallerine ulaşmasının ardından, 2026 sezonuna tarihi bir ivmeyle giriyor. Baş antrenör Jesper Sørensen yönetimindeki takım, Alman efsane Thomas Müller ve All-Star forvet Brian White'ın önderliğinde yıldız oyuncularını kadrosunda tuttu. Tristan Blackmon ve Sebastian Berhalter gibi birçok oyuncunun USMNT Dünya Kupası kadrosuna girmek için çaba göstermesi nedeniyle, Vancouver'da maçın ilk düdüğünden itibaren heyecan doruk noktasına ulaşması bekleniyor.

Getty Images

BC Place' de oynanacak bu sezon açılış maçı, sadece bir başlangıçtan daha fazlasıdır; Vancouver Whitecaps'ın 500. MLS normal sezon maçını kutladığı bir dönüm noktasıdır. 'Caps, 2025 sezonunda hem MLS Kupası hem de Concacaf Şampiyonlar Kupası finallerine ulaşmasının ardından, 2026 sezonuna tarihi bir ivmeyle giriyor. Baş antrenör Jesper Sørensen yönetimindeki takım, Alman efsane Thomas Müller ve All-Star forvet Brian White'ın önderliğinde yıldız oyuncularını kadrosunda tuttu. Tristan Blackmon ve Sebastian Berhalter gibi birçok oyuncunun USMNT Dünya Kupası kadrosuna girmek için çaba göstermesi nedeniyle, Vancouver'da maçın ilk düdüğünden itibaren heyecan doruk noktasına ulaşması bekleniyor.

Vancouver Whitecaps - Real Salt Lake maçının başlama saati

ABD 1 - Major League Soccer BC Place

Vancouver Whitecaps ve Real Salt Lake arasındaki bugünkü maç 22 Şubat 2026, 00:30'da başlayacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör J. Soerensen Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör P. Mastroeni

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Kafa kafaya kayıt

Vancouver Whitecaps ve Real Salt Lake arasındaki tarihi rekabet, neredeyse ürkütücü bir eşitlikle tanımlanıyor. 2026 sezonunun açılış maçına girerken, iki kulübün de 15 galibiyet ve 5 beraberlikle eşit bir şekilde tüm zamanların normal sezon rekoru bulunuyor. Son on yılda seri dengeli bir seyir izlerken, Vancouver 2025 sezonunu süpürerek son dönemde ivme kazandı. Mayıs ayında oynanan son karşılaşma, Brian White'ın iki golü ve Pedro Vite'nin 90. dakikadaki muhteşem golüyle Caps'in America First Field'da 3-2'lik heyecan verici bir geri dönüş galibiyetiyle sonuçlanan klasik bir maçtı.

Taraftarlar gol için hazırlıklı olmalı, çünkü bu karşılaşma ligin en güvenilir "Her İki Takım Gol Atar" maçlarından biri haline geldi ve dokuz maç üst üste her iki taraf da gol attı. Tarihsel olarak BC Place, Whitecaps için bir kale olmuştur, ancak Real Salt Lake sık sık spoiler rolünü oynamıştır, 2024 sezonunda Vancouver'da 2-1'lik bir sürpriz galibiyet de dahil. Caps, 500. MLS maçını kutlarken ve RSL, 2025'teki mağlubiyetlerinin intikamını almak isterken, bu başa baş mücadele, önümüzdeki sezon için önemli bir duygusal ve rekabetçi ağırlığa sahip.

Puan durumu

Bugün Vancouver Whitecaps ile Real Salt Lake maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydol (GOAL'ın kılavuzuna buradan göz at) ve uygulamayı cihazına indir. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: