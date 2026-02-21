Bugün oynanacak Houston Dynamo FC - Chicago Fire FC Major League Soccer maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlangıç saati

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli, şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak GOAL'ın spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzuna göz atın.

2026 MLS sezonu başlarken, her iki kulüp de sahaya hırslı ve büyük umutlarla çıkıyor. Houston Dynamo FC, bu sezonun en yoğun takımlarından biri olarak geliyor; 2025'te hayal kırıklığı yaratan 12. sırada bitirdikten sonra, baş antrenör Ben Olsen, DP kanat oyuncusu Guilherme gibi önemli transferler ve tecrübeli Héctor Herrera'nın dönüşüyle kadroyu baştan aşağı yeniledi. Bu arada Chicago Fire FC, önceki seriyi 4-1'lik Nashville galibiyetiyle kapatan son dönemdeki ivmesini sürdürmek istiyor. Houston, Shell Energy Stadium'u bir kaleye dönüştürmek isterken, Chicago ise hızlı kontra ataklarıyla bu partiyi bozmak niyetinde. Bu konferanslar arası açılış maçı, playofflara dönmek için çaresizce çabalayan iki takım için çok önemli bir ilk turnusol testi olacak.

Houston Dynamo FC - Chicago Fire FC maçının başlama saati

ABD 1 - Major League Soccer Shell Energy Stadium

Houston Dynamo FC ile Chicago Fire FC arasındaki bugünkü maç 22 Şubat 2026, 01:30'da başlayacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Houston Dynamo FC vs Chicago Fire FC Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör B. Olsen Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör G. Berhalter

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Her iki kulübün kadro değişiklikleri ve sakatlık raporları, 2026 sezonunun açılış maçı için yüksek riskli bir atmosfer yaratıyor. Houston Dynamo FC, Héctor Herrera'nın orta sahaya geri dönüşü ve yıldız transfer Agustín Bouzat'ın katılımıyla, tecrübeli liderler ve yeni güçlerin karışımıyla maça çıkıyor. Ancak, teknik direktör Ben Olsen, orta sahanın motoru Artur'un diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması ve savunma oyuncusu Felipe Andrade'nin kuadriseps sakatlığı nedeniyle şu anda forma giyip giyemeyeceği belirsizliği nedeniyle sezonun başlarında kadro derinliği sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacak. Tüm gözler, yeni Designated Player Guilherme'nin ilk kez forma giymesi ve Houston'ın geçen sezon eksikliğini hissettiği yaratıcı kıvılcımı yakalaması beklenen son üçte birde olacak.

Sahanın diğer tarafında ise Chicago Fire FC, yıldız forvet Hugo Cuypers'ın beyin sarsıntısı protokolünden geçmesi nedeniyle maç saatine kadar karar verilemeyecek olması nedeniyle hücumda büyük bir soru işareti ile karşı karşıya. Cuypers forvet hattını yönetemezse, Fire bu boşluğu Jason Shokalook veya David Poreba ile doldurmaya çalışacaktır. Defansif olarak, 20 yaşındaki Güney Afrika milli oyuncusu Mbekezeli Mbokazi, MLS'de ilk kez forma giymesi beklenen ve defansın merkezinde yer alacak olan oyuncu olarak dikkat çekiyor. Fire, Andre Franco'nun uzun süreli ACL iyileşmesi nedeniyle kadroda yer almamasına rağmen, genç yeteneklerin stoper pozisyonuna katılması, Houston'ın yenilenen hücum hattına karşı direnmek isteyen defans için yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Form

Karşılaşma Rekoru

Tarihsel olarak, Houston Dynamo FC bu konferanslar arası rekabette üstünlüğünü korumuş ve Fire'a karşı 13 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlikle tüm zamanların en iyi rekorunu elde etmiştir. Ancak, son karşılaşmalar çok daha rekabetçi bir tablo ortaya koymaktadır. Dynamo, 2023 ABD Açık Kupası çeyrek final maçında 4-1'lik bir galibiyet elde ederken, Chicago, Nisan 2024'teki en son MLS karşılaşmasında Soldier Field'da 2-1'lik bir galibiyetle cevap verdi. Son sekiz maçta, seri dört galibiyetle eşit bir şekilde bölünmüş durumda ve bu da Houston'ın tarihsel olarak üstünlüğü olsa da, Fire'ın son yıllarda spoiler rolünü oynamada uzmanlaştığını kanıtlıyor.

Bugün Houston Dynamo FC ile Chicago Fire FC maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'ın kılavuzuna buradan bakın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın gösterildiği bir sunucu konumu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki bir yayını izlemek istiyorsanız, ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin etkili olmasını sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayını başlatın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasınagidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda İzleme

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor maçları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i televizyonunuzda çalıştırmak için yapmanız gerekenler: