Zlatan Ibrahimovic İsveç formasını giymeye devam edecek

Milli takıma 2016'da veda eden Zlatan Ibrahimovic, ülkesinin 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için yeniden kadroya dahil edildi.

İsveç futbol tarihinin en önemli oyuncusu olan Zlatan Ibrahimovic, ülkesinin bu ay Gürcistan ve Kosova ile oynayacağı milli maçlar öncesinde yeniden milli takıma davet edildi.

Bu sezon ligde attığı 14 golle Milan'ı şampiyonluk yarışında tutan 39 yaşındaki efsane futbolcu, gelen bu davetle birlikte ülkesinin 2022 Dünya Kupası macerasında teknik direktör Jan Andersson'un kadrosunda yer alacak.

2016'da milli formaya veda ettiğini açıklayan Ibrahimovic, o tarihten bu yana milli takım için forma giymemişti. Yeniden milli formayı giymeyi kabul eden Ibrahimovic'in Dünya Kupası Elemeleri'nin yanı sıra ülkesinin Polonya, İspanya ve Slovakya ile birlikte E Grubu'nda yer aldığı Euro 2020'de forma giymesi bekleniyor.

Jan Andersson ne söyledi?

Ibrahimovic'i yeniden milli takıma katılma konusunda ikna eden İsveç Teknik Direktörü tecrübeli oyuncunun takıma büyük bir güç katacağını söyledi.

"Zlatan her şeyden önce harika bir futbolcu. Onun İsveç'in sahip olduğu en iyi oyuncu olduğunu unutmamamız gerekiyor.

"Bize saha içinde kattıkları kadar saha dışında da büyük bir güç katacak. İnanılmaz bir tecrübeye sahip ve bu deneyimiyle takımdaki diğer oyunculara fayda sağlayacağını düşünüyorum"

🔥 TRUPPEN! 🔥



Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! 🇸🇪🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

Öte yandan milli takımdan aldığı davet sonrasında Twitter'dan bir açıklama yapan Ibrahimovic yeniden milli formaya dönüşünü her zamanki üslubuyla, "Tanrı'nın dönüşü" ifadeleriyle duyurdu.

İsveç'in en golcüsü

İsveç formasını ilk kez 2011 yılında giyen Ibrahimovic o tarihten bu yana A Milli Takım formasını 116 kez giydi. Milli formayla 62 kez rakip fileleri sarsan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

Milan'ı sırtlayan adam

Serie A'da uzun bir sürenin ardından şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ın en önemli isimlerinden biri olan Ibrahimovic, bu sezon bütün kulvarlarda çıktığı 21 karşılaşmada 16 gol ve 2 asistle oynadı. Yaşadığı bir diz sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyemeyen Ibrahimovic, İtalya'da gol krallığı yarışında dördüncü sırada yer alıyor.

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