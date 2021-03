Zlatan Ibrahimovic İsveç formasını giymeye devam edecek

İsveç futbol tarihinin en önemli oyuncusu olan Zlatan Ibrahimovic, ülkesinin bu ay Gürcistan ve Kosova ile oynayacağı milli maçlar öncesinde yeniden milli takıma davet edildi.

Bu sezon ligde attığı 14 golle Milan'ı şampiyonluk yarışında tutan 39 yaşındaki efsane futbolcu, gelen bu davetle birlikte ülkesinin 2022 Dünya Kupası macerasında teknik direktör Jan Andersson'un kadrosunda yer alacak.

2016'da milli formaya veda ettiğini açıklayan Ibrahimovic, o tarihten bu yana milli takım için forma giymemişti. Yeniden milli formayı giymeyi kabul eden Ibrahimovic'in Dünya Kupası Elemeleri'nin yanı sıra ülkesinin Polonya, İspanya ve Slovakya ile birlikte E Grubu'nda yer aldığı Euro 2020'de forma giymesi bekleniyor.

Ibrahimovic'i yeniden milli takıma katılma konusunda ikna eden İsveç Teknik Direktörü tecrübeli oyuncunun takıma büyük bir güç katacağını söyledi.

"Zlatan her şeyden önce harika bir futbolcu. Onun İsveç'in sahip olduğu en iyi oyuncu olduğunu unutmamamız gerekiyor.

"Bize saha içinde kattıkları kadar saha dışında da büyük bir güç katacak. İnanılmaz bir tecrübeye sahip ve bu deneyimiyle takımdaki diğer oyunculara fayda sağlayacağını düşünüyorum"

Öte yandan milli takımdan aldığı davet sonrasında Twitter'dan bir açıklama yapan Ibrahimovic yeniden milli formaya dönüşünü her zamanki üslubuyla, "Tanrı'nın dönüşü" ifadeleriyle duyurdu.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0