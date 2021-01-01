Theo Hernandez: Zlatan Ibrahimovic kilolu olduğum için beni azarladı

Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic'in soyunma odasında Milan oyuncularına cesaret verdiğini hatta yeri geldiğinde onları azarladığını anlatıyor.

Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic'in takımda disiplini elden bırakmadığını söylüyor.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon San Siro'da önemli bir isim haline geldi ve 33 karşılaşmada forma giydi.

Ancak Hernandez bir aradan sonra kulübe yeniden döndüğünde kilo aldığını belirterek bu durumun İsveçli forvetin dikkatinden kaçmadığını söyledi.

Theo Hernandez ne dedi?

Sportweek'e konuşan Theo Hernandez, Ibrahimovic'in kilolu olduğu için kendisini azarladığını anlattı.

"Bize cesaret verdi, sürekli tavsiyeler veriyor ve hatta bazen bizi azarlıyor. Fakat bunları tabii ki bizi motive etmek için yapıyor."

"Tatilden döndüğümüzde biraz kiloluydum ve bana, "90 kilo ile burada ne yapacaksın?" dedi."

"Fakat bana güçlü olduğumu ve en iyisi olmam gerektiğini de söyledi."

"Onu takip ediyoruz ve antrenmanlarda yüzde yüzümüzü veriyoruz. İnanılmaz bir yıl geçiriyoruz. Herkes pay sahibi."

Zlatan Ibrahimovic'in bu sezonki performansı

39 yaşındaki Zlatan, Milan'ın bu yıl şampiyonluk mücadelesinde önemli bir rol oynadı.

İsveçli yıldız Stefano Pioli'nin takımında toplamda 14 gol kaydetti.

Milan puan tablosunun ikinci sırasında yer alırken lider Inter ile aralarında 6 puan fark var.

Milan'ı sırada ne bekliyor?

Milan Perşembe günü Avrupa Ligi'nde ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Manchester United ile karşılaşacak.

Pioli'nin ekibi 18 Mart'taki Avrupa maçı öncesi Serie A'da Napoli ile kozlarını paylaşacak.

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