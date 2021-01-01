Zlatan Ibrahimovic otostop çekti: Kendisi sürmek istedi ama ona 'Hayır Ibra!' dedim

Sanremo Müzik Festivali'ne zamanında ulaşmak isteyen Zlatan Ibrahimovic sorunu otostop ile çözdü.

AC Milan yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Sanremo Müzik Festivali'ne katılmak için bir yabancının motosikletine nasıl bindiğini anlattı.

Yıldız forvetin Sanremo Müzik Festivali'ne katılmak istemesi İtalya'da tartışmalara yol açmıştı. Ancak son maçında sakatlanan Ibrahimovic, bu tartışmaları alt etti.

Meydan okumaları seven İsveçli oyuncu, festivale giderken de yeni bir meydan okumayı tercih etti.

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

Zlatan Ibrahimovic, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, trafikte kaldığını ve festivale katılabilmek için yeni bir maceraya atıldığını anlattı.

"Arabada üç saat geçirdikten sonra şoförüme beni dışarı çıkarması için kapıyı açmasını söyledim,"

"Bir motosikletçiyi durdurdum ve ona 'Beni Sanremo'ya götürebilir misin?' diye sordum."

"Biliyorum, kulağa inanılmaz geliyor. Video çektim çünkü aksi halde kimse bana inanmazdı."

"Risk aldım mı? Belki evet, ama risk almaktan korkmuyorum ve oraya zamanında varmak için başka seçeneğim yoktu."

"Olaya yalnızca iki kişi tanık oldu, sürücü ve bir arkadaş daha."

Zlatan Ibrahimovic'i festivale bırakan motosikletçi ne dedi?

Kendisini Franco olarak tanıtan motosikletçi Radio Monte Carlo'ya konuştu ve bir AC Milan hayranı olduğunu, minibüsten kimin çıktığına inanamadığını söyledi.

"Eve dönüyordum ve trafikte dururken siyah bir minibüs gördüm"

"İki kişi vardı ve biri İbrahimovic'e benziyordu. Bir anda 'Bu Ibra!' dedim."

"Şoför camı indirdi ve bana 'Ibra onu Sanremo'ya götürebilir misin diye soruyor' dedi. 'Tabii ki onu alacağım! diye yanıt verdim."

"Bir kaskım daha vardı. Eşimi aradım ve İbrahimovic'e Sanremo'ya kadar eşlik edeceğimi söyledim. Bana inanmadı."

"Ben keyfi olarak motor sürüyorum ve motosikletle otobana hiç gitmedim. O kendisi gitmek istedi ama ona: 'Hayır Ibra, ben sürüyorum' dedim."

"Aynı zamanda bir AC Milan hayranıyım. Bana formasını göndereceğini söyledi."

Zlatan Ibrahimovic'in son durumu

Bu sezon Milan için güçlü bir formda olan 39 yaşındaki forvet, toplamda 21 maçta 16 gol kaydetti.

Ancak geçen hafta sonu Roma ile Serie A karşılaşmasında uyluk kası sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Milan, Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Zlatan Ibrahimovic'in ise karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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