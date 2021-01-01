Zlatan Ibrahimovic'ten yeni sözleşme açıklaması: Maldini istiyorsa ben hazırım
Zlatan Ibrahimovic ne dedi?
"Verona maçında orada olmak istedim çünkü kendimi çok fazla takımın içinde hissediyorum ve ayrıca takımı da çok özledim. Takım arkadaşlarım olmadan geçirdiğim bir gün, çocuklarımın olmadığı bir güne benziyor."
"Milan'da birçok sorumluluğum var ve kendimi bir lider gibi hissediyorum. Bu takım heyecan duyduğum tek takım. Rehber olmak, çok şey vermek ve çok şey öğretmek istiyorum. Çünkü bana baktıklarında benden bir şey bekliyorlar."
Ibrahimoviç'in bu sezonki performansı
Sakatlıklar İbrahimoviç'in 2020-21 sezonundaki maç sayısını önemli ölçüde azaltmış olsa da rakamları ışıldamaya devam ediyor. İsveçli oyuncu tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 16 gol atmayı başardı.
39 yaşındaki oyuncu, Milan'ın Serie A sıralamasında ikinciliğe yükselmesine ve Avrupa Ligi'nin son 16'sına ulaşmasına yardımcı olurken aynı zamanda takım arkadaşlarına iki de asist yaptı. 2020 yıının Ocak ayında bonservis bedeli olmadan Milan'a geri dönen İsveçli yıldızın, sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
Zlatan Ibrahimovic, bu sezon gösterdiği performans sayesinde, 2016'da veda ettiği İsveç Milli Takımı'na da geri dönebilir. Oyuncunun Mart ayında oynanacak maçlar için aday kadroya davet edilmesi bekleniyor.
Milan bu sezon ne yaptı?
Milan, sezonun ilk yarısında Serie A'yı lider tamamladı. Fakat Şubat ayında yaşanan kayıplar zirvede kalmayı engelledi. Milan oynadığı son beş maçta sekiz puan bıraktı. Özellikle Inter'e kaybedilen 3-0'lık derbi, iplerin ezeli rakibe verilmesine neden oldu. Şu anda bir maçı eksik Inter, Milan'ın üç puan önünde bulunuyor.
Milan, hafta sonunda Zlatan olmadan Verona'yı 2-0 yendi ve biraz olsun morallendi. Kırmızı - siyahlılar sıradaki lig maçını ise Napoli ile oynayacak.