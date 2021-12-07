Zlatan Ibrahimovic: Hakan Çalhanoğlu, Christian Eriksen'in durumundan faydalandı!

Milan'ın efsane oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, yaz transfer döneminde takımdan ayrılan ve ezeli rakip Inter'e transfer olan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun, bonservisi Inter'de bulunan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in yaz aylarında düzenlenen EURO 2020'de kalp krizi geçirmesinden faydalandığını söyledi.

Ibrahimovic ne söyledi?

Milan'ın uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinde önemli rol oynayan Çalhanoğlu'nun iyi bir insan olduğunun altını çizen İsveçli oyuncu, buna rağmen yıldız ismi iğneledi:

"Hakan iyi bir adam ve benim sayemde gelişti. Inter'e gitmeyi tercih etti ve ona başarılar dilemeliyiz.

"Yaptığı tercih kulağa her ne kadar kötü gelse de trajik bir durumdan faydalanmaktı. Eriksen kalp krizi geçirince Hakan için Inter alternatifi doğdu.

"Öncesinde Inter'den ya da başka herhangi bir takımdan teklif almamıştı" ifadelerine yer verdi.

Inter'de etkili oynuyor

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da 33 karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu ligde dört gol ve dokuz asistle mücade etmişti.

Milan için dört sezonda 172 maça çıkan ve 32 gol atan Çalhanoğlu, kontratının sona ermesinin ardından bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılarak, Milano'nun bir diğer devi Inter'e geçmişti.

Bu sezon Inter'de 10 numara pozisyonunda oldukça etkili bir performans ortaya koyan Hakan, geçtiğimiz hafta Roma'ya kornerden bir gol atmıştı.

Ligde toplam 14 maçta şans bulan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu beş gol ve dört asistle dokuz gole doğrudan etki etmişti. Yıldız oyuncu Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında da 10 maçta 3 gol ve 5 asistle oynamıştı.

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