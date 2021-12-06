Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın: "Joachim Löw, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor"

Vitor Pereira’ya yönelik sert eleştirilerde bulunan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, Portekizli teknik adam ile yolların ayrılmasını ve Alman hoca Joachim Löw’ün Fenerbahçe’nin başına geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Löw ile konuştuğunu söyleyen Akın, Alman teknik direktörün Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu ve tecrübeli menajerin yüksek bir maaş beklentisinde olmadığını söyledi.

Serhat Akın, tecrübeli hocanın Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya imza atabileceğini düşünüyor.

Ne söylendi?

Fenerbahçe formasıyla 3 kez şampiyonluk yaşayan Serhat, Nut Spor’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil varken bu takımın başına her zaman Löw gelmeli dedim. Bu adam, 20 sene Alman Milli Takımı’nı çalıştırdı. Aynı zamanda beni Fenerbahçe'ye yollayan hocalardandır.

"Almanya'ya gittiğimde her zaman görüşürüz. Onun, Fenerbahçe’yi çok sevdiğini biliyorum.

"Ben ona, gel Fenerbahçe'ye efsane ol dediğimde bana inşallah yazarak cevap verdi. Onun gelmesi beni gerçekten heyecanlandırır. O da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.

"Löw, tatil yapmak isteyen ve emekliliğini bekleyen bir hoca değil. Neler olacağını hep beraber göreceğiz dedi bana, ben de heyecanla bekliyorum."

Serhat Akın, Löw’ün çok fazla bir maaş beklentisi olmadığının altını çizerken, ”Almanya’da 3 milyon Euro civarı alıyordu. Fenerbahçe’ye de 3 milyon euro'ya imza atar.

"Fenerbahçe’nin ona nasıl yaklaşacağı çok önemli. Onu çok isterseniz, alabilirsiniz. İkna kabiliyetinizin çok yüksek olması gerekiyor” dedi.